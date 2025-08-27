Dnevni horoskop, Blizanci, 27. 08. 2025.

Ljubav Olako ulazite u riskantne situacije. Petljate se tamo gdje vam nije mjesto. Pokušavate zadržati kontrolu, tako što dodatno pojačavate gas.

Posao Vaše revolucionarne ideje nisu veselo prihvaćene od najbližih poslovnih suradnika. Opsesivne ambicije tjeraju vas na samostalni proboj.

Zdravlje Plaćate visoku cijenu zbog vaše neobuzdane strastvenosti. Izbjegavajte ekstremne djelatnosti, jer vam prijeti opasnost od lomova.

