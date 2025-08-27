Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 27. 08. 2025.
Ljubav Utonuli ste u opasne ljubavne vode, i više ne znate kuda i kako. Izbjegavate pravu introspekciju, a bez toga nema osobnog prosvjetljenja.
Posao Vjerujete krivim ljudima, i danas će vam to postati kristalno jasno. Niste u sjajnoj financijskoj situaciji. Potreban vam je zaokret ka štedljivosti.
Zdravlje Sporo rješavate stare i postojeće probleme, a novi vam stalno pristižu. Svima izrecitirajte sve što ih ide. Malo više volite sebe, to pomaže.
