Dnevni horoskop, Djevica, 27. 08. 2025.

Ljubav Ulazite u eksperimentalne odnose. Uletavate u avanture. Ako ste u ozbiljnoj vezi i šarate uokolo, možda vas (napokon) zaboli nečista savjest.
Posao Obavljate više raznih poslova, s dobrom voljom i u zadanim rokovima. Vaša financijska situacija se popravlja, ali još je daleko od idealne.
Zdravlje Puni ste pozitivnih emocija, i ne padaju vam na pamet nikakve zdravstvene smetnje. Određeni broj vas mogao bi imati problema s grlom.
