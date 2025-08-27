Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 27. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 27. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Ulazite u eksperimentalne odnose. Uletavate u avanture. Ako ste u ozbiljnoj vezi i šarate uokolo, možda vas (napokon) zaboli nečista savjest.

Posao Obavljate više raznih poslova, s dobrom voljom i u zadanim rokovima. Vaša financijska situacija se popravlja, ali još je daleko od idealne.

Zdravlje Puni ste pozitivnih emocija, i ne padaju vam na pamet nikakve zdravstvene smetnje. Određeni broj vas mogao bi imati problema s grlom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 27. 08. 2025.