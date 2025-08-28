Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 28. 08. 2025.
Ljubav Tražite iskrenu i duboku ljubav, a događaju vam se površni kontakti. Strpljivo čekajte i usavršavajte vlastiti karakter. Sve će doći u pravo vrijeme.
Posao Pretjerujete u podcjenjivanju vlastitih sposobnosti, i zbog toga vas potiskuju i preskaču beskrupulozne osobe koje ne biraju sredstva proboja.
Zdravlje Plašite se za vlastito zdravlje. Događaji koji će uslijediti, pokazati će vam da sve izmišlja vaš strah. Otporniji ste više nego što mislite da jeste.
