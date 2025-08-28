Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 28. 08. 2025.
Ljubav Razmišljajući o prošlosti i budućnosti, gubite iz vida sadašnji trenutak vaše ljubavne veze. Izgarate od vruće strastvenosti, a to može biti opasno.
Posao Trenutno vam posao nije najvažnija stvar na svijetu. Radite samo ono što morate, i ništa više od toga. Vaš financijski minus riješiti će netko drugi?
Zdravlje Planetarni aspekti ne ukazuju na pogoršanje vašeg zdravstvenog stanja. I dalje vas prekomjerno hrabri planet Jupiter. Izbjegavajte sukobe.
