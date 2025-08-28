Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 08. 2025.

Ljubav Možda napokon ugledate spasonosno rješenje za vašu frustrirajuću ljubavnu situaciju. Za početak je važno da znate što ne želite i nećete.

Posao Ako ste izgubili nadu u vaš poslovni prosperitet, brzo ste odustali i prerano ste se predali. Dogoditi će vam se pozitivan psihološki preokret.

Zdravlje Trebali biste promijeniti hranidbene navike. U suprotnom, pobuniti će se vaša probava. Smetnje vam stvaraju i vaši kaotični ljubavni problemi.

