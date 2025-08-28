Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 08. 2025.
Ljubav Doživjeti ćete nešto što će vas potpuno emocionalno otrijezniti. Ono što ste skrivili u nedavnoj prošlosti, sada ćete pokušati diplomatski popraviti.

Posao Izgarate od želje da dovedete vašu financijsku situaciju u pozitivu. Važno je da ne podcjenjujete, ali i ne precjenjujete vlastite sposobnosti.

Zdravlje Ljubavni problemi djeluju urušavajuće na vaše zdravstveno stanje. Određene stvari iznenada će se promijeniti na bolje, i lakše ćete disati.

Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 08. 2025.