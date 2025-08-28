Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 28. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 28. 08. 2025.
Ljubav Nemate situaciju pod kontrolom i to vas izbezumljuje. Nećete pogriješiti ako dopustite njemu ili njoj da uradi određene stvari umjesto vas.

Posao Opsjeda vas ideja da vas poslodavci iskorištavaju. Borite se s nevidljivim neprijateljima. Magloviti ste u glavi. Lako gubite koncentraciju.

Zdravlje Psihički ste rasuti i rasijani. Niste sigurni u sebe, a taj osjećaj ne podnosite. Iz mentalnih previranja izrasti će vaše novo samopouzdanje.

