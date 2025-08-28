Dnevni horoskop, Bik, 28. 08. 2025.

Bik /
Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi došlo je do olujne napetosti. Možda je svemu kriva njegova ili njezina stara ljubav. Prošlost vam uporno kvari sadašnjost.
Posao Nailazite na poslovne izazove na koje ne pronalazite odgovore. Zauzeti ste ljubavnim temama, i posao vam je od drugorazrednog značaja.
Zdravlje Izgubili ste ravnotežu. Pali ste i mentalno i emocionalno. Nervoza i razdražljivost loše se odražavaju na vaš želudac, ali i organizam u cjelini.
