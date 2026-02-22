Zaboravite minuse, anticiklona preuzima: Evo kakvo nas vrijeme čeka u novom tjednu

Krenulo je jačanje anticiklone koja će na vrijeme u našim krajevima djelovati idućeg tjedna. Tek će se jedna oslabljena hladna fronta premještati po rubu tog grebena, glavninom sjevernije od nas.

Nedjelja

Ujutro još povremeno povećana naoblaka u sjevernijim predjelima, lokalno i magla, najizglednija u Podravini. Samo jutro opet hladno, čak na kopnu i vrlo hladno, moguća i poledica, osobito u krajevima sa snijegom. Pretežno vedro uz Jadran, gdje će slabjeti bura i tramontana, pojačane još samo na području Dalmacije.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ponovno će se prolazno naoblačiti, prije svega u Zagorju i Međimurju. Samo će kraća biti sunčana razdoblja, ali uglavnom ostaje suho i bit će barem malo toplije. Temperatura od 7na oblačnijem sjeveru, do najviše 12 ili 13 °C južnije.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, ali osjetno viša temperatura. Bit će oko 11 °C, a vjetar će uglavnom izostati.

U Dalmaciji sunčano, čak vedro pa i ugodno, osobito u zavjetrini. Naime, još će puhati slaba do umjerena tramontana, ali će krajem dana sasvim oslabjeti. Temperatura je to oko 16 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno, u gorju djelomice sunčano. Vjetar slab, tek na otvorenome sjeverozapadni, a temperatura malo viša. Uz more između 12 i 14 °C, dok će u Gorskom kotaru i Lici biti od 7 do lokalno čak 12 °C.

U novom tjednu na kopnu

Slijedi stabilno te iznadprosječno toplo razdoblje, a na kopnu će izostati i jutarnji minusi. Bit će tek ponegdje jutarnje magle, a samo prolazno u utorak povećane naoblake s kojom tek mjestimice može pasti malo kiše. Sve više sunca u drugom dijelu tjedna, moguće uz gotovo pa ranoproljetni ugođaj.

U novom tjendu na moru

Na Jadranu djelomice, od utorka i pretežno sunčano. No, izostankom vjetra u tim mirnijim prilikama rasti će vjerojatnost za maglu ili sumaglicu, osobito na otvorenome moru sjevernog i srednjeg Jadrana. Pritom temperatura u blagom porastu, dakle, bit će razmjerno toplo za ovo doba godine.