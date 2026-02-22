Poznati NFL nogometaš (25) pronađen mrtav u garaži

Rondale Moore, dvadesetpetogodišnji wide receiver Minnesota Vikingsa, pronađen je mrtav u svojoj garaži, prenose američki mediji.

Moore je prvi put privukao nacionalnu pozornost kao brucoš 2018., kada je odradio jednu od najupečatljivijih debitantskih sezona u novijoj povijesti sveučilišnog američkog nogometa, prenosi Yahoo Sports.

Iako su ozljede obilježile dijelove njegove druge i treće sezone, njegova brzina, eksplozivnost i sposobnost da utječe na igru kao hvatač i povratnik zadržale su ga visoko na listama za NFL draft kao dinamično ofenzivno oružje. Moore je bio 49. ukupni izbor na NFL draftu 2021. nakon nagrađivane karijere na sveučilišnoj razini te je u tri sezone u Arizoni pokazao veliki potencijal.

U ovom trenutku policija ne sumnja na nasilnu smrt.

