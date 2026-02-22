FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POČIVAO U MIRU /

Poznati NFL nogometaš (25) pronađen mrtav u garaži

Poznati NFL nogometaš (25) pronađen mrtav u garaži
×
Foto: Profimedia

Moore je bio 49. ukupni izbor na NFL draftu 2021. nakon nagrađivane karijere na sveučilišnoj razini, te je u tri sezone u Arizoni pokazao veliki potencijal

22.2.2026.
10:58
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rondale Moore, dvadesetpetogodišnji wide receiver Minnesota Vikingsa, pronađen je mrtav u svojoj garaži, prenose američki mediji.

Moore je prvi put privukao nacionalnu pozornost kao brucoš 2018., kada je odradio jednu od najupečatljivijih debitantskih sezona u novijoj povijesti sveučilišnog američkog nogometa, prenosi Yahoo Sports.

Iako su ozljede obilježile dijelove njegove druge i treće sezone, njegova brzina, eksplozivnost i sposobnost da utječe na igru kao hvatač i povratnik zadržale su ga visoko na listama za NFL draft kao dinamično ofenzivno oružje. Moore je bio 49. ukupni izbor na NFL draftu 2021. nakon nagrađivane karijere na sveučilišnoj razini te je u tri sezone u Arizoni pokazao veliki potencijal.

U ovom trenutku policija ne sumnja na nasilnu smrt.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Raužan za RTL Danas: 'Vraćamo se u realnost'

Američki NogometNfl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx