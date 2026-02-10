Teški skandal potresao američki sport: Mladi talent (22) uhićen nakon šokantnog incidenta

Američku sportsku javnost potresla je ozbiljna optužnica protiv jednog od mladih NFL talenata. Obrambeni igrač Atlanta Falconsa James Pearce Jr. (22) uhićen je u subotu na Floridi zbog niza teških kaznenih djela, nakon incidenta u kojem je, prema policijskim navodima, automobilom više puta udario vozilo bivše djevojke, a potom i policijskog službenika tijekom pokušaja bijega.

Prema službenim dokumentima, Pearce je upravljao bijelim Lamborghini SUV-om te je u ranim jutarnjim satima pratio automobil Rickee Jackson, WNBA košarkašice Los Angeles Sparksa. Jackson je policiji izjavila da je Pearce slijedio njezino vozilo, a kada se zaustavila na semaforu, izašao je iz automobila i pokušao otvoriti vrata s vozačeve strane.

U strahu, Jackson je naglo krenula i uputila se prema policijskoj postaji u Doraluu. Pearce se vratio u svoje vozilo i nastavio je pratiti. Tijekom vožnje, kako navodi Jackson, Pearce je namjerno udario stražnji dio njezina automobila, a nedugo zatim ju je presjekao na raskrižju u blizini policijske postaje. Kada je pokušala uzmaknuti i pobjeći, Pearce je, prema iskazu, vozilom udario njezin automobil frontalno.

Policija je intervenirala nakon njezina poziva. U službenoj izjavi stoji da su policajci zatekli Pearcea kako stoji uz otvorena vrata SUV-a. Jedan od policajaca izvukao je oružje i naredio mu da legne na tlo, no Pearce se vratio u vozilo, zatvorio vrata, zaključao ih i naglo se udaljio. Tijekom bijega, njegov je automobil udario policajca u lijevo koljeno, što je u optužnici opisano kao namjeran čin s ciljem izbjegavanja uhićenja.

Pearce Jr. je uhićen i tereti se za pet kaznenih djela, uključujući teško nanošenje tjelesnih ozljeda opasnim sredstvom, teško uhođenje te napad na policijskog službenika. U nedjelju navečer pušten je iz pritvora nakon što je uplatio jamčevinu u iznosu od 20.500 dolara.

Ako bude osuđen po jednoj od točaka optužnice, prijeti mu minimalna zatvorska kazna od pet godina. Napad na policijskog službenika na Floridi klasificira se kao kazneno djelo prvog stupnja i nosi obveznu zatvorsku kaznu.

Pearceov pravni tim oglasio se priopćenjem u kojem ističe da njihov klijent negira optužbe:

„Radujemo se suradnji s Državnim odvjetništvom kako bi se ovaj slučaj u potpunosti istražio i kako bi se utvrdila istina. Gospodin Pearce tvrdi da je nevin i poziva javnost da shvati kako optužbe, iako snažno oblikuju narativ, ne predstavljaju cijelu priču. Spremni smo ga snažno braniti i uvjereni smo da će i dalje pozitivno doprinositi svojoj momčadi i zajednici.“

Slučaj je izazvao snažne reakcije u američkim medijima i dodatno otvorio pitanje odgovornosti mladih sportskih zvijezda izvan terena.

