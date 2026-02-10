Provedena anketa nakon smrtonosnih nesreća: Sve više Španjolaca prestaje koristiti ovu vrstu prijevoza

Željezničke nesreće u Andaluziji i Kataloniji u kojima je prošli mjesec poginulo 47 osoba izazvale su nesigurnost među stanovnicima Španjolske, pokazuje anketa objavljena u utorak po kojoj gotovo polovica korisnika vlakova u zemlji razmišlja o tome da ih prestane koristiti ili ih je već prestala koristiti.

Tvrtka za istraživanje javnog mišljenja 40db provela je 'online' istraživanje među 2 tisuće stanovnika Španjolske od kojih je 24,2 posto reklo da razmišlja o prestanku korištenja vlakova, a 20,5 posto je već prestalo putovati na taj način.

Pa ipak, većina, odnosno 55,3 posto se i dalje namjerava voziti vlakovima u zemlji s najdužom prugum za brze vlakove na svijetu nakon Kine.

Nesreće u Andaluziji, gdje je kao mogući uzrok navedeno puknuće pruge, i Kataloniji gdje je došlo do odrona zaštitnog zida i stijene na tračnice uslijed kišnog nevremena, izazvale su kritike na račun lijeve vlade premijera Pedra Sancheza.

Među onima koji su u anketi rekli da su odustali od vožnje vlakovima, ili namjeravaju odustati, 57 posto je birača desnih opozicijskih stranaka Voxa i Narodne stranke.

U Španjolskoj, s 49 milijuna stanovnika, prigradskom željeznicom se često koristi trećina stanovništva, a petina vlakovima između udaljenih gradova, podatak je novina El Pais. Oko 39 ispitanika izjavilo je da ima malo povjerenje u španjolske željeznice, a 19 posto nikakvo, pokazuje anketa. Oko 40 posto ispitanika reklo je da ima veliko i dovoljno povjerenje.

Štrajkovi

Sindikati radnika u željezničkom prijevozu u ponedjeljak su otpočeli trodnevni štrajk kako bi potaknuli vladu na dodatna ulaganja u sigurnost vlakova.

No, isti dan su otkazali štrajk nakon što su postigli sporazum s vladom u Madridu.

Sporazum sindikata i ministarstva prometa sadrži 25 točaka raspoređenih u tri temeljna stupa: nove mjere i sigurnosni propisi, povećanje ulaganja u održavanje infrastrukture i osiguravanje potrebnog osoblja za provedbu tih poboljšanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas je li primjereno u javnom prijevozu glasno telefonirati, evo što ste odgovorili