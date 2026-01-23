Strojovođe idu u štrajk nakon niza tragičnih nesreća: 'Upozoravali smo na oštećenja'

Strojovođe u Španjolskoj, jednoj od vodećih turističkih zemalja, zaustavit će vlakove od 9. do 11. veljače kako bi upozorili vladu na potrebu dodatnih ulaganja u željeznice nakon što je ovaj tjedan u četiri nesreće poginulo 46 osoba, a više desetaka ozlijeđeno.

"Pozivamo na trodnevni štrajk jer je to jedini zakonski način koji je preostao radnicima da ukažu na potrebu vraćanja sigurnosnog standarda", priopćio je sindikat vozača vlakova SEMAF.

U nesrećama u pokrajinama Andaluziji i Kataloniji poginula su ovaj tjedan dvojica strojovođa i deseci putnika.

"Upozoravali smo na mnoge nedostatke i defekte. Čini se da jedino nakon smrtnih slučajeva obraćaju pozornost na naša izvješća", izjavio je generalni tajnik SEMAF-a Diego Martin za radijsku postaju COPE.

Sudar vlakova

Vlaku koji je vozio u nedjelju navečer iz Malage za Madrid odvojila su se zadnja tri vagona te prešla na suprotnu prugu, a na njih je naletio vlak iz pravca Madrida pri brzini od 210 kilometara na sat.

Pritom je poginulo 45 osoba zbog čega je u zemlji proglašena trodnevna žalost. U bolnici se oporavlja još 29 ozlijeđenih.

Komisija za istraživanja željezničkih nesreća (CIAF), tijelo zaduženo u Španjolskoj za istrage, u petak je objavila preliminarno izvješće u kojem je navela da bi uzrok nesreće moglo biti puknuće jednog dijela tračnica. Istražitelji su analizirali oštećeni dio tračnice, a također su analizom kotača vlaka pronašli ogrebotine nastale prelaskom preko oštećene pruge.

"Na temelju trenutno dostupnih informacija, može se pretpostaviti da se lom tračnica dogodio prije prolaska vlaka kompanije Iryo koji je sudjelovao u nesreći i prije nego je iskočio iz tračnica“, stoji u izvješću CIAF-a objavljenom na mrežnim stranicama tijela.

Istražitelji, međutim, još uvijek ne znaju kako je došlo do oštećenja tračnica čija je obnova završila u svibnju.

Niz tragičnih nesreća

Dva dana kasnije u Kataloniji, na sjeveroistoku Španjolske, na prigradski vlak pored Barcelone srušio se bočni zid uz prugu. S obzirom na to da je danima padala snažna kiša, pretpostavlja se da se odronila zemlja i povukla zid koji je pao na prvi vagon i ispred njega. Prilikom udara je poginuo 27-godišnji strojovođa koji je bio na praksi. Istraga uzroka nesreće je i dalje u tijeku.

Istovremeno je drugi vlak u Kataloniji naletio na stijenu na tračnicama pri čemu mu je pukla osovina, ali nije bilo ozlijeđenih.

"Zbog upozorenja koje je izdala Španjolska državna meteorološka agencija AEMET u vezi s vjetrovima, snijegom i niskim temperaturama za danas i sutra, željeznički promet može biti pogođen", priopćila je u petak kompanija Renfe čiji vlakovi prometuju diljem zemlje. "Putnicima se savjetuje da slijede upute Agencije i budu oprezni tijekom putovanja“, dodala je u poruci putem X-a.

U četvrtak je, pak, pored južnog grada Cartagene, vlak okrznuo krak dizalice koja je ondje obavljala radove. Prilikom pucanja prozora šest je osoba lakše ozlijeđeno.

Vlada uvjerava u sigurnost

U Madridu se održava jedan od najvećih svjetskih turističkih sajmova FITUR gdje je u petak ministar industrije i turizma Jordi Hereu poručio da su vlakovi u Španjolskoj sigurni unatoč ovim nesrećama.

"Infrastruktura je bila, jest i bit će jedna od snaga Španjolske. Reći to u ovom tjednu, kada se suočavamo s problemima, nije najbolji trenutak, ali infrastruktura jest čimbenik koji našu zemlju čini privlačnom", izjavio je Hereu.

Premijer Pedro Sanchez je nakon sastanka europskih lidera u Bruxellesu poručio s konferencije za medije da će njegova vlada raditi na vraćanju povjerenja u željeznice.

Dodao je da su brzi vlakovi uvedeni ondje 1992. ponos Španjolske i najbolji način za putovanje njome.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'