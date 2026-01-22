Još jedna željeznička nesreća u Španjolskoj, ima ozlijeđenih: Vlak udario u dizalicu

Prigradski vlak sudario se u četvrtak s građevinskom dizalicom u blizini Cartagene jugoistoku Španjolske, a hitne službe navode da je u prometnoj nesreći zasad neutvrđen broj ljudi zadobio lakše tjelesne ozljede.

🚨🇪🇸 BREAKING: Newly released video shows a train crash in Spain’s Cartagena in which several people were injured, with one person reported to be in critical condition. https://t.co/ljlxZJZeac pic.twitter.com/k9I1JtrRyI — PLT Report (@pltreport) January 22, 2026

"Vlak se nije prevrnuo niti iskočio iz tračnica", objasnio je glasnogovornik hitnih službi regije Murcia za Reuters.

🚨🇪🇸 BREAKING: A newly released image shows a passenger train in Spain colliding with a crane near Alumbres in Cartagena. https://t.co/OOdu9FdMDv pic.twitter.com/a4yhF7f81I — PLT Report (@pltreport) January 22, 2026

Treća nesreća

Podsjetimo, u smrtonosnom sudara dva vlaka u Andaluziji subotu je život izgubilo najmanje 43 ljudi.

Do nesreće je došlo i u Kataloniji u utorak kada su poginule dvije osobe.

