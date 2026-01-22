FREEMAIL
Još jedna željeznička nesreća u Španjolskoj, ima ozlijeđenih: Vlak udario u dizalicu

Još jedna željeznička nesreća u Španjolskoj, ima ozlijeđenih: Vlak udario u dizalicu
Foto: Screenshot X/PLT Report

'Vlak se nije prevrnuo niti iskočio iz tračnica', navodi glasnogovornik hitnih službi

22.1.2026.
13:18
Erik Sečić
Screenshot X/PLT Report
Prigradski vlak sudario se u četvrtak s građevinskom dizalicom u blizini Cartagene jugoistoku Španjolske, a hitne službe navode da je u prometnoj nesreći zasad neutvrđen broj ljudi zadobio lakše tjelesne ozljede.

"Vlak se nije prevrnuo niti iskočio iz tračnica", objasnio je glasnogovornik hitnih službi regije Murcia za Reuters

 

Treća nesreća 

Podsjetimo, u smrtonosnom sudara dva vlaka u Andaluziji subotu je život izgubilo najmanje 43 ljudi.

Do nesreće je došlo i u Kataloniji u utorak kada su poginule dvije osobe. 

POGLEDAJTE VIDEO: Najmanje 39 poginulih u stravičnom sudaru vlakova u Španjolskoj: 'Broj mrtvih nije konačan'

VlakšpanjolskaPrometna Nesreća
