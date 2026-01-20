FREEMAIL
KOD BARCELONE /

Nova željeznička nesreća u Španjolskoj! Vlak iskočio iz tračnica, 15 ozlijeđenih

Nova željeznička nesreća u Španjolskoj! Vlak iskočio iz tračnica, 15 ozlijeđenih
Foto: Rtl

Španjolska televizija TVE izvijestila je da su četiri osobe, uključujući strojovođu, teško ozlijeđene

20.1.2026.
22:55
Hina
Rtl
Petnaest osoba ozlijeđeno je kada je u utorak prigradski vlak iskočio iz tračnica nakon što se zaštitni zid srušio na tračnice u blizini Barcelone, priopćile su hitne službe.

Španjolska televizija TVE izvijestila je da su četiri osobe, uključujući strojovođu, teško ozlijeđene.

Do te je nesreće došlo samo dva dana nakon teške željezničke nesreće u Andaluziji u kojoj su poginule 42 osobe.

