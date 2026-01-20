Nova željeznička nesreća u Španjolskoj! Vlak iskočio iz tračnica, 15 ozlijeđenih

Petnaest osoba ozlijeđeno je kada je u utorak prigradski vlak iskočio iz tračnica nakon što se zaštitni zid srušio na tračnice u blizini Barcelone, priopćile su hitne službe.

Španjolska televizija TVE izvijestila je da su četiri osobe, uključujući strojovođu, teško ozlijeđene.

🚨 🇪🇸 BREAKING: Another Train Derailment in Spain



Containment Wall Collapses on Tracks Near Barcelona



A commuter train derailed Tuesday near Barcelona after a containment wall collapsed onto the track, 15 people injured, emergency services on scene.



This is the second major… pic.twitter.com/BN85FlqKMz — Shane (@shaneintheworld) January 20, 2026

Do te je nesreće došlo samo dva dana nakon teške željezničke nesreće u Andaluziji u kojoj su poginule 42 osobe.