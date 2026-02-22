FREEMAIL
PRIREDILA SHOW /

Tko je pjevačica koja je oduševila Arenu? Bila u vezi s kolegom, a danas ljubi zgodnog policajca

Tko je pjevačica koja je oduševila Arenu? Bila u vezi s kolegom, a danas ljubi zgodnog policajca
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Breskvica je glazbenu karijeru započela vrlo mlada, a posljednjih godina izgradila je snažnu bazu obožavatelja. Njezini hitovi redovito osvajaju trending liste, a prepoznatljiv glazbeni stil i vizualni identitet izdvajaju je na regionalnoj sceni

22.2.2026.
10:45
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
Sinoćnji glazbeni spektakl u Areni Zagreb dobio je poseban trenutak kada se na pozornici pojavila Breskvica (24). Mlada regionalna zvijezda, pravim imenom Anđela Ignjatović, bila je gošća na velikom koncertu Predraga Jovanovića, poznatijeg kao Peđa Jovanović, i svojim nastupom dodatno podigla ionako užarenu atmosferu u prepunoj dvorani.

Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Publika je njezin izlazak dočekala s oduševljenjem i gromoglasnim pljeskom, a zajednički nastup s Peđom bio je jedan od vrhunaca večeri. Karizmatična i energična, Breskvica je još jednom pokazala zašto je jedna od najpraćenijih mladih izvođačica u regiji.

Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Tko je Breskvica?

Breskvica je glazbenu karijeru započela vrlo mlada, a posljednjih godina izgradila je snažnu bazu obožavatelja. Njezini hitovi redovito osvajaju trending liste, a prepoznatljiv glazbeni stil i vizualni identitet izdvajaju je na regionalnoj sceni.

Osim glazbe, često je u fokusu javnosti i zbog privatnog života. Njezin partner, policajac Nikola Stanisavljević, osam je godina stariji od pjevačice te je poznat po svojoj sportskoj građi, zbog koje često dobiva komplimente na društvenim mrežama. Breskvica je ranije istaknula kako njezin partner ne voli javnu pozornost.

“On je netko tko cijeni privatnost i ne želi se eksponirati, a ja to poštujem. Uvijek smo zajedno, ali svatko od nas ima svoj posao i svoj prostor”, izjavila je pjevačica.

Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Karijeru započela s bivšim dečkom

Podsjetimo, prije sadašnje veze bila je u vezi s reperom Voyagem, pravim imenom Mihajlo Veruović. Njihova ljubavna i glazbena suradnja obilježila je razdoblje u kojem su oboje doživjeli veliki uspon popularnosti, a njihovi zajednički hitovi brzo su osvojili mlađu publiku.

Gostovanje u Areni Zagreb još je jednom potvrdilo Breskvičin status zvijezde nove generacije, gdje god se pojavi, pažnja je zajamčena.

 

 

