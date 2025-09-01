Dnevni horoskop, Vaga, 01. 09. 2025.

Ljubav Uporno vježbate vašu volju za moć. Njega ili nju postavili ste kao metu za napade. Sukobi će vas natjerati da modificirate vaše ponašanje.

Posao Vaša poslovna situacija je stabilna i više ili manje predvidljiva. Tu ste gdje jeste i ne idete nigdje dalje. Ako možete pomoći drugima, učinite to.

Zdravlje Skloni ste destruktivnim djelatnostima. Ako učinite nerazumne stvari, proganjati će vas grižnja savjesti. Ne dopustite da vas vodi bijes.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn