Na policajce u BiH pucao 'ubojica koji plače': Stari znanac policije ranije uhićen zbog ubojstva

Muškarac koji je jutros pucao na policajce nakon što je zapalio automobil u naselju Pejton u BIH općini Ilidža je Jasmir Halilović, zvan Arči, inače starom znancu policije.

Cijela drama odvijala se u ranim jutarnjim satima kada se dao u bijeg nakon što je, sumnja se, planirao podmetnuti požar na automobilu. Nakon što se oglušio na naredbe policije, zapucao je na policajce koji su mu odgovorili te ga lakše ranili.

Pružena mu je liječnička pomoć, no nije životno ugrožen.

Halilović je uhićen još 2021. zbog sumnje da je ubio Sabira Bajramovića (56) ispred njegove kuće tako što mu je pucao u grudi i u glavu, prenosi Istraga.ba.

Sumnjalo se da je prije ubojstva provalio u kuću Bajramovića.

Kada je doveden u sarajevsko tužiteljstvo, počeo je plakati vidjevši suprugu i tako dobio nadimak "ubojica koji plače".

Budući da nije bilo dovoljno dokaza protiv njega u tom slučaju, pušten je iz pritvora nakon nekoliko mjeseci.

Osim toga, 2023. je bio osumnjičen da je zapalio automobil brata tadašnjeg ministra sigurnosti BIH.

