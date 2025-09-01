Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 09. 2025.

Ljubav Vrijeme je da se zaustavite i prestanete igrati razne uloge. Ako vas nije briga za njegove ili njezine želje i potrebe, nalazite se u slijepoj ulici.

Posao Avanturizam je vaša profesija. Živite od danas do sutra. Uskoro će doći trenutak kada ćete se upitati na što trošite vaše dragocjeno vrijeme.

Zdravlje Trebali biste se početi moliti za višu svijest, uz pomoć koje ćete bolje vidjeli tko ste, kakvi ste i što činite. Ništa ne dajete, samo uzimate.

