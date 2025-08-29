Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 08. 2025.

Ljubav Imate brojne društvene kontakte. Lako gubite orijentaciju. Osoba koja vam se jako sviđa, sretno je zauzeta. Zvijezde vam se nisu posložile.

Posao Igrate skrivene poslovne i financijske igre. Moćno manipulirate s vašim bliskim suradnicima. Kolikogod zaradili novaca, opet vam nije dosta.

Zdravlje Danas će vam se učestalo događati nervozni ispadi. Afekt za afektom. Dodatne probleme stvarati će vam vaše stresno radno okružje.

