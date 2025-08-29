Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 29. 08. 2025.

Ljubav Niste uspavani i ne čekate da vas netko probudi. Inicijativa, samosvijest, novi izgled, postali ste jako privlačni okolnom svijetu i svemiru.  

Posao Sposobni ste bogato unovčiti vaše originalne poslovne ideje, ali vam nedostaje „dimenzija ambicioznosti“, pa sve pada u vodu ili visi u zraku.     

Zdravlje Po lošem starom običaju ignorirate bolne simptome koje vam odašilje vaš riblji organizam, sve dok ne osjetite neku više neizdrživu bol.  

