Dnevni horoskop, Ribe, 29. 08. 2025.

Ljubav Niste uspavani i ne čekate da vas netko probudi. Inicijativa, samosvijest, novi izgled, postali ste jako privlačni okolnom svijetu i svemiru.

Posao Sposobni ste bogato unovčiti vaše originalne poslovne ideje, ali vam nedostaje „dimenzija ambicioznosti“, pa sve pada u vodu ili visi u zraku.

Zdravlje Po lošem starom običaju ignorirate bolne simptome koje vam odašilje vaš riblji organizam, sve dok ne osjetite neku više neizdrživu bol.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn