Dnevni horoskop, Rak, 29. 08. 2025.
Ljubav Osjećate snažnu privlačnost prema jednoj osobi rođenoj u znaku Škorpiona. Ako budete nesigurni i neodlučni, od svega neće biti ništa.
Posao Od svih poslova najbolje vam idu oni verbalno jezični. Ako nešto krivo kažete pred vašim poslodavcima, naći ćete se u vrlo neugodnoj situaciji.
Zdravlje Polako, ali sigurno, izlazite iz zdravstvene krize. Nakon svega što ste prošli i proživjeli, postali ste snažniji nego prije. Ništa vas više ne boli.
