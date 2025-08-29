Dnevni horoskop, Rak, 29. 08. 2025.

Ljubav Osjećate snažnu privlačnost prema jednoj osobi rođenoj u znaku Škorpiona. Ako budete nesigurni i neodlučni, od svega neće biti ništa.

Posao Od svih poslova najbolje vam idu oni verbalno jezični. Ako nešto krivo kažete pred vašim poslodavcima, naći ćete se u vrlo neugodnoj situaciji.

Zdravlje Polako, ali sigurno, izlazite iz zdravstvene krize. Nakon svega što ste prošli i proživjeli, postali ste snažniji nego prije. Ništa vas više ne boli.

