Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 08. 2025.

Ljubav Vaš ljubavni život napokon se smiruje i stabilizira. Sada možete u potpunom miru sagledati što vam se i zašto događalo proteklih dana.

Posao Učite na vlastitim pogreškama. Živcirate se zbog određenih ljudi iz vaše radne sredine. Netko će vješto razotkriti vaše obmane i manipulacije.

Zdravlje Ako vas zabrinjavaju čudni i nejasni simptomi koje vam uporno odašilje vaš organizam, definitivno ste zreli za generalni zdravstveni pregled!

