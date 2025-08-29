Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 08. 2025.
Ljubav Vaš ljubavni život napokon se smiruje i stabilizira. Sada možete u potpunom miru sagledati što vam se i zašto događalo proteklih dana.
Posao Učite na vlastitim pogreškama. Živcirate se zbog određenih ljudi iz vaše radne sredine. Netko će vješto razotkriti vaše obmane i manipulacije.
Zdravlje Ako vas zabrinjavaju čudni i nejasni simptomi koje vam uporno odašilje vaš organizam, definitivno ste zreli za generalni zdravstveni pregled!
