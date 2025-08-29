Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Vaš ljubavni život napokon se smiruje i stabilizira. Sada možete u potpunom miru sagledati što vam se i zašto događalo proteklih dana.   

Posao Učite na vlastitim pogreškama. Živcirate se zbog određenih ljudi iz vaše radne sredine. Netko će vješto razotkriti vaše obmane i manipulacije. 

Zdravlje Ako vas zabrinjavaju čudni i nejasni simptomi koje vam uporno odašilje vaš organizam, definitivno ste zreli za generalni zdravstveni pregled!   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 08. 2025.