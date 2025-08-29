Dnevni horoskop, Djevica, 29. 08. 2025.

Ljubav Skrivate vašu novu strastvenu vezu od prijatelja i prijateljica. Među vama ima i onih koji se iz nekih nejasnih razloga osjećaju kao najveće žrtve.

Posao Izbjegavate odigrati odlučne i konkretne poslovne poteze. S financijama se snalazite na sve moguće načine, pa i na one skroz ilegalne.

Zdravlje U osjetljivom ste razdoblju. Otvoreni ste za strujanja iz atmosfere. Na vas se lako lijepe energije drugih ljudi, a najviše one loše i destruktivne.

