Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 29. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 29. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Skrivate vašu novu strastvenu vezu od prijatelja i prijateljica. Među vama ima i onih koji se iz nekih nejasnih razloga osjećaju kao najveće žrtve.      

Posao Izbjegavate odigrati odlučne i konkretne poslovne poteze. S financijama se snalazite na sve moguće načine, pa i na one skroz ilegalne.     

Zdravlje U osjetljivom ste razdoblju. Otvoreni ste za strujanja iz atmosfere. Na vas se lako lijepe energije drugih ljudi, a najviše one loše i destruktivne.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 29. 08. 2025.