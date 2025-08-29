Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 08. 2025.
Ljubav Danas ćete doživjeti čudne i neobične stvari. Pažljivo razdvojite i raspodijelite vaše poslovne sate, od onih intimnih i strastveno ljubavnih.        

Posao Fatalno ste se zaljubili u novac. Zarađujete iznadprosječno, no to vam malo vrijedi kada i trošite novac prekomjerno. Izmislite neku zlatnu sredinu.      

Zdravlje Trpite ograničenja, a ne podnosite zastoje. Situacija je naelektrizirana. Čuvajte sebe i druge u prometu, posebno u noćnim satima.    

