Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 08. 2025.
Ljubav Danas ćete doživjeti čudne i neobične stvari. Pažljivo razdvojite i raspodijelite vaše poslovne sate, od onih intimnih i strastveno ljubavnih.
Posao Fatalno ste se zaljubili u novac. Zarađujete iznadprosječno, no to vam malo vrijedi kada i trošite novac prekomjerno. Izmislite neku zlatnu sredinu.
Zdravlje Trpite ograničenja, a ne podnosite zastoje. Situacija je naelektrizirana. Čuvajte sebe i druge u prometu, posebno u noćnim satima.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
Cura dana /
Anita
'BALANS, NE SAVRŠENSTVO' /
Davorka Roginek u RTL Direktu o životu nakon showa: 'Liječenje emocija hranom nije dugoročno'
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 08. 2025.