Dnevni horoskop, Bik, 29. 08. 2025.
Ljubav U ljubavnom smislu, želite za sebe samo nešto najljepše. Da biste savršeno izgledali, i danas ćete mučiti vlastito tijelo na raznim spravama.
Posao Smiješi vam se financijski uspješan dan, i samo bi vas lijenost i pasivnost mogli ukopati na mjestu. Krenite naprijed u nove radne pobjede.
Zdravlje Zaronili ste u mutne vode depresije zbog čudnih i misterioznih ljubavnih problema. Mir i zadovoljstvo pronaći ćete u kontaktu s prirodom.
