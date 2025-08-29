Dnevni horoskop, Bik, 29. 08. 2025.

Ljubav U ljubavnom smislu, želite za sebe samo nešto najljepše. Da biste savršeno izgledali, i danas ćete mučiti vlastito tijelo na raznim spravama.

Posao Smiješi vam se financijski uspješan dan, i samo bi vas lijenost i pasivnost mogli ukopati na mjestu. Krenite naprijed u nove radne pobjede.

Zdravlje Zaronili ste u mutne vode depresije zbog čudnih i misterioznih ljubavnih problema. Mir i zadovoljstvo pronaći ćete u kontaktu s prirodom.

