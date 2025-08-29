Dnevni horoskop, Jarac, 29. 08. 2025.

Ljubav Iz kozmičkih razloga, privlačne su vam osobe rođene u astrološkom znaku Riba. Skrbite se za druge ljude, a važna vam je i samozaštita.

Posao Pokrenuli ste poslovno važne stvari. Puni ste dobre volje, snage i energije. Možda vam se iznenada dogodi nova ljubav u radnom okružju.

Zdravlje Slabi ste na hedonističke užitke. Ako želite zadržati dobro zdravlje i prikladnu liniju, izbjegavajte pretjerani unos hrane u vlastiti organizam.

