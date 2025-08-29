Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 29. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 29. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Iz kozmičkih razloga, privlačne su vam osobe rođene u astrološkom znaku Riba. Skrbite se za druge ljude, a važna vam je i samozaštita.            

Posao Pokrenuli ste poslovno važne stvari. Puni ste dobre volje, snage i energije. Možda vam se iznenada dogodi nova ljubav u radnom okružju.  

Zdravlje Slabi ste na hedonističke užitke. Ako želite zadržati dobro zdravlje i prikladnu liniju, izbjegavajte pretjerani unos hrane u vlastiti organizam.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 29. 08. 2025.