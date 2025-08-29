Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 29. 08. 2025.
Ljubav Iz kozmičkih razloga, privlačne su vam osobe rođene u astrološkom znaku Riba. Skrbite se za druge ljude, a važna vam je i samozaštita.
Posao Pokrenuli ste poslovno važne stvari. Puni ste dobre volje, snage i energije. Možda vam se iznenada dogodi nova ljubav u radnom okružju.
Zdravlje Slabi ste na hedonističke užitke. Ako želite zadržati dobro zdravlje i prikladnu liniju, izbjegavajte pretjerani unos hrane u vlastiti organizam.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
Cura dana /
Anita
'BALANS, NE SAVRŠENSTVO' /
Davorka Roginek u RTL Direktu o životu nakon showa: 'Liječenje emocija hranom nije dugoročno'
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 29. 08. 2025.