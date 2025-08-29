Dnevni horoskop, Ovan, 29. 08. 2025.

Ovan /

Ljubav Razmišljate previše unaprijed. Trčite u budućnost, no stvarnost vas stalno vraća unatrag. Ako njemu ili njoj sve oprostite, vratit će vam se.        

Posao Odustajete od započetog posla. Napuštate projekte prije nego što ste ih odradili do kraja. Vaši poslodavci kontinuirano vrše pritisak na vas.     

Zdravlje Vaši osjećaji su vaše zdravlje. Kada ste mirni i skladni, ništa vas ne boli. Uz više samopouzdanja, vratiti ćete se na ispravan kolosijek življenja.      

