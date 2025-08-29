Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 29. 08. 2025.
Ljubav Razmišljate previše unaprijed. Trčite u budućnost, no stvarnost vas stalno vraća unatrag. Ako njemu ili njoj sve oprostite, vratit će vam se.
Posao Odustajete od započetog posla. Napuštate projekte prije nego što ste ih odradili do kraja. Vaši poslodavci kontinuirano vrše pritisak na vas.
Zdravlje Vaši osjećaji su vaše zdravlje. Kada ste mirni i skladni, ništa vas ne boli. Uz više samopouzdanja, vratiti ćete se na ispravan kolosijek življenja.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
Cura dana /
Anita
'BALANS, NE SAVRŠENSTVO' /
Davorka Roginek u RTL Direktu o životu nakon showa: 'Liječenje emocija hranom nije dugoročno'
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 29. 08. 2025.