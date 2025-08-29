Dnevni horoskop, Vaga, 29. 08. 2025.

Ljubav U ljubavi stojite dobro i pozitivno. Slobodni primjerci vaše astrološke vrste imati će danas zanimljive kontakte. Ne tražite nemoguće savršenstvo.

Posao Imate prekovremenu radnu satnicu koju ste sami sebi strogo nametnuli. Vaše nove bogataške želje i ambicije imaju jako visoku cijenu.

Zdravlje Teško usvajate nove zdrave navike. Jaki ste u svemu osim u istinskom preobražaju vlastitih nedostataka, i upravo vas to ruši i uništava.

