Dnevni horoskop, Lav, 29. 08. 2025.
Ljubav Postali ste potpuno neotporni na jednu jako privlačnu osobu u vašem bliskom okružju. U dugotrajnim vezama, iznova se javlja stara strast.
Posao Napornim radom, upornim zalaganjem, jasnim i konkretnim djelima, rušiti ćete sve moguće prepreke na putu do vaše poslovne uspješnosti.
Zdravlje Niste u dobrom i pozitivnom razdoblju po pitanju zdravlja. Možda vam se u više navrata zavrti u glavi. Izmjerite sebi tlak i provjerite krvnu sliku.
