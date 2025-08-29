Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 29. 08. 2025.

Ljubav Postali ste potpuno neotporni na jednu jako privlačnu osobu u vašem bliskom okružju. U dugotrajnim vezama, iznova se javlja stara strast.   

Posao Napornim radom, upornim zalaganjem, jasnim i konkretnim djelima, rušiti ćete sve moguće prepreke na putu do vaše poslovne uspješnosti. 

Zdravlje Niste u dobrom i pozitivnom razdoblju po pitanju zdravlja. Možda vam se u više navrata zavrti u glavi. Izmjerite sebi tlak i provjerite krvnu sliku.       

Dnevni horoskop, Lav, 29. 08. 2025.