Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Skrivate se od okolnog svijeta. Proganjaju vas osjećaji usamljenosti. U vaš ljubavni život želi se vratiti osoba rođena u astrološkom znaku Jarca.      

Posao Upali ste u lijeno i pasivno poslovno razdoblje. Boli vas spoznaja da bez obzira koliko se trudili, uvijek dobivate istu (premalu) količinu novaca. 

Zdravlje Vaš obrambeni mehanizam je slab i neučinkovit. Možda temperaturno prevrući i usijani cijeli dan preležite u vašem novom krevetu.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 08. 2025.