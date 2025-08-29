Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 08. 2025.

Ljubav Skrivate se od okolnog svijeta. Proganjaju vas osjećaji usamljenosti. U vaš ljubavni život želi se vratiti osoba rođena u astrološkom znaku Jarca.

Posao Upali ste u lijeno i pasivno poslovno razdoblje. Boli vas spoznaja da bez obzira koliko se trudili, uvijek dobivate istu (premalu) količinu novaca.

Zdravlje Vaš obrambeni mehanizam je slab i neučinkovit. Možda temperaturno prevrući i usijani cijeli dan preležite u vašem novom krevetu.

