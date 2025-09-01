Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 01. 09. 2025.

Ljubav Osjećate potrebu da budete svoji i slobodni. Slobodni ste tek onda kada rado činite ono što morate. Ne bježite od obveza i odgovornosti.

Posao Svi su vam radni dani prekovremeni. Vaša se poslovna ambicioznost kontinuirano pojačava. Sada vam dolaze neke jako važne poslovne stvari.

Zdravlje U miru ćete sagledati prve i najvažnije prioritete u vlastitom životu. Pozitivno razmišljate. Otvoreni ste za snove i vizije o vlastitoj budućnosti.

