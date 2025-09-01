Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 01. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 01. 09. 2025.


Ljubav Ako očekujete da ćete lako dobiti njegovu ili njezinu naklonost, računajte s tim da će se od vas tražiti žrtve. Ne možete dobiti sve za ništa.

Posao Sanjate brzi financijski proboj u nebeske visine. Ako vam netko iz obitelji pomogne da ostvarite poslovne snove, ne zaboravite biti zahvalni.

Zdravlje Psihički ste rasuti i rasijani. Živci su vam pretanki. Od velike je važnosti da vidite vaš život na ispravan način. Tko vidi sebe, vidi i druge.

