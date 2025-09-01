Dnevni horoskop, Ovan, 01. 09. 2025.

Ljubav Ljudi oko vas misle da u ljubavi stojite odlično, a to je daleko od istine. Arogantni ste i hvalisavi. Previše vam je važna ljubav prema sebi.

Posao Ako je vaš vrijednosni sustav ispravan, ako predstavljate primjer poštenja, nikakvo čudo što pozlatite sve što dotaknete. Ovan alkemičar.

Zdravlje Ako usmjerite pažnju prema unutarnjim prostranstvima duše, osjetiti ćete novu snagu u sebi. Nevidljive stvari su važnije od onih vidljivih.

