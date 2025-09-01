Dnevni horoskop, Djevica, 01. 09. 2025.

Ljubav Živite u uvjerenju da će ljubav doći sama od sebe. Možda je danas taj dan? Planetarni utjecaji nude vam mogućnosti za ljubavni preporod.

Posao Događaju vam se stvari koje su izvan vaše kontrole. Oni sposobni i probitačni među vama, u kreativnom su pogonu. Vi ostali, samo sanjate.

Zdravlje Dobro bi vam došlo malo više samopouzdanja. Sposobni ste promijeniti sebe, ali to se ne postiže preko noći. Radite dobre stvari. To liječi.

