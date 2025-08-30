Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 30. i 31. 08. 2025.

Foto:

Ljubav Svjesni ste da je ljubav najvažnija stvar na svijetu, a ljubavi vam kronično nedostaje. Nagriza vas malodušje. Pozitivne misli čine čuda. Provjerite.  

Posao Nemate jasnu viziju o vašoj poslovnoj budućnosti. Živite od danas do sutra, pa kud vas voda odnese. Nesigurno kormilarite vlastitim životom.  

Zdravlje Vaša raspoloženja osciliraju. Reagirate kako koji vjetar puhne. Tmurni oblaci nisu vam po volji. Ugodno će vas iznenaditi žestoki sunčev sjaj.        

Snovi i vizije Kroz ljubav učite svoju zadaću obavljati dobro i s radošću. Kroz ljubav učite biti otvoreni prema svim ljudima. Kroz ljubav možete doživjeti jedinstvo svih srca.  

Horoskop
