Dnevni horoskop, Jarac, 30. i 31. 08. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna veza došla je do kraja. Iako ste naslućivali crni scenarij, ipak vam je teško prihvatiti konačni razlaz. Nećete (pre)dugo ostati sami.

Posao Želite promijeniti radno mjesto, ali želje su jedno a stvarnost je nešto drugo. Ako vam netko ponudi novi posao, dobro se informirajte o svemu.

Zdravlje Izbjegavajte prekomjerno naprezanje i iscrpljivanje. Obrambene moći vašeg organizma su oslabljene. Priuštite sebi dovoljne količine sna.

Snovi i vizije Zbog suviška novca brzo gubite svoje duševno zdravlje. S mnogo novca može sretno živjeti samo onaj tko može i s malo novca biti sretan.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn