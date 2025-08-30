Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 30. i 31. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 30. i 31. 08. 2025.
Ljubav Skrivate se u samotnosti. Intenzivno razmišljate o ljubavi kao takvoj. Sve je to prirodno i normalno, ali morate se izvući iz vlastite učahurenosti.  

Posao Razočarali ste se u određene ljude u vašem radnom okružju, a i u organizaciju posla u cjelini. Previše ste skromni i zbog toga stojite na mjestu.     

Zdravlje Nervozni ste i razdražljivi, i niste ugodan sugovornik. Muči vas grižnja savjesti. Učinite dobru stvar i odustanite od vaših pesimističnih misli.   

Snovi i vizije Nestabilnosti i patnje možete izbjeći samo tako ako se okrenete vašoj nutrini. U nutrini, u velikom blagu koje nosite u sebi, naći ćete stalni mir i trajnu sreću.

Horoskop
