Dnevni horoskop, Ribe, 30. i 31. 08. 2025.

Ljubav Skrivate se u samotnosti. Intenzivno razmišljate o ljubavi kao takvoj. Sve je to prirodno i normalno, ali morate se izvući iz vlastite učahurenosti.

Posao Razočarali ste se u određene ljude u vašem radnom okružju, a i u organizaciju posla u cjelini. Previše ste skromni i zbog toga stojite na mjestu.

Zdravlje Nervozni ste i razdražljivi, i niste ugodan sugovornik. Muči vas grižnja savjesti. Učinite dobru stvar i odustanite od vaših pesimističnih misli.

Snovi i vizije Nestabilnosti i patnje možete izbjeći samo tako ako se okrenete vašoj nutrini. U nutrini, u velikom blagu koje nosite u sebi, naći ćete stalni mir i trajnu sreću.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn