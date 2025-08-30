Dnevni horoskop, Vaga, 30. i 31. 08. 2025.

Ljubav Vaše velike ljubavi nema na vidiku. Izgubili ste nadu da ćete se ikada više zaljubiti. Prolazno ste neraspoloženi. Uskoro slijedi vaša nova ekstaza.

Posao Poslovno ne stojite loše, a izgledno je i novo financijsko poboljšanje. Počeli ste podučavati druge ljude, i to se pokazuje profitabilnim poslom.

Zdravlje Pretjerana introvertnost šteti vašem zdravlju. Skrivate vlastite probleme. Energičnom aktivnošću otjerajte tamne oblake iz vlastite glave.

Snovi i vizije Ljudi previše govore. Oni time gube vrlo mnogo unutarnje, odnosno duhovne snage. Tko gubi unutarnju snagu, gubi na svojoj vrijednosti.

