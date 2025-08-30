Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 30. i 31. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 30. i 31. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Vaše velike ljubavi nema na vidiku. Izgubili ste nadu da ćete se ikada više zaljubiti. Prolazno ste neraspoloženi. Uskoro slijedi vaša nova ekstaza.    

Posao Poslovno ne stojite loše, a izgledno je i novo financijsko poboljšanje. Počeli ste podučavati druge ljude, i to se pokazuje profitabilnim poslom.   

Zdravlje Pretjerana introvertnost šteti vašem zdravlju. Skrivate vlastite probleme. Energičnom aktivnošću otjerajte tamne oblake iz vlastite glave.        

Snovi i vizije Ljudi previše govore. Oni time gube vrlo mnogo unutarnje, odnosno duhovne snage. Tko gubi unutarnju snagu, gubi na svojoj vrijednosti.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 30. i 31. 08. 2025.