Dnevni horoskop, Vodenjak, 30. i 31. 08. 2025.
Ljubav Zaljubili ste se u osobu koja nije idealna za vas. Situacija je napeta i neizvjesna. Otrijezniti ćete se prije ili kasnije. Možda već u ponedjeljak.
Posao Vaše kreativne sposobnosti u punom su radnom pogonu. Vodenjaci skloni umjetnosti stvaraju originalna djela. Proročanski vidite budućnost.
Zdravlje Imate veliku kozmičku zaštitu od tranzita Saturna i Urana. Sami sebe iscjeljujete. Vaš entuzijazam djeluje vrlo poticajno na vaše najbliže.
Snovi i vizije Cilj je živjeti u savršenu skladu sa sobom i svojom okolinom. To nije neostvariv san, već je moguće onda ako smanjite svoje želje, posebno one nesvjesne.
