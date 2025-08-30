Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 30. i 31. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 30. i 31. 08. 2025.
Ljubav Zaljubili ste se u osobu koja nije idealna za vas. Situacija je napeta i neizvjesna. Otrijezniti ćete se prije ili kasnije. Možda već u ponedjeljak.     

Posao Vaše kreativne sposobnosti u punom su radnom pogonu. Vodenjaci  skloni umjetnosti stvaraju originalna djela. Proročanski vidite budućnost.    

Zdravlje Imate veliku kozmičku zaštitu od tranzita Saturna i Urana. Sami sebe iscjeljujete. Vaš entuzijazam djeluje vrlo poticajno na vaše najbliže.   

Snovi i vizije Cilj je živjeti u savršenu skladu sa sobom i svojom okolinom. To nije neostvariv san, već je moguće onda ako smanjite svoje želje, posebno one nesvjesne.  

Horoskop
