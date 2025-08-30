Dnevni horoskop, Vodenjak, 30. i 31. 08. 2025.

Ljubav Zaljubili ste se u osobu koja nije idealna za vas. Situacija je napeta i neizvjesna. Otrijezniti ćete se prije ili kasnije. Možda već u ponedjeljak.

Posao Vaše kreativne sposobnosti u punom su radnom pogonu. Vodenjaci skloni umjetnosti stvaraju originalna djela. Proročanski vidite budućnost.

Zdravlje Imate veliku kozmičku zaštitu od tranzita Saturna i Urana. Sami sebe iscjeljujete. Vaš entuzijazam djeluje vrlo poticajno na vaše najbliže.

Snovi i vizije Cilj je živjeti u savršenu skladu sa sobom i svojom okolinom. To nije neostvariv san, već je moguće onda ako smanjite svoje želje, posebno one nesvjesne.

