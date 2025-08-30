Dnevni horoskop, Ovan, 30. i 31. 08. 2025.

Ljubav Poznata je stvar da teško primate kritike na vlastiti račun. Radi se o umišljenosti da ste savršeni. Dobro bi vam došlo malo više skromnosti.

Posao Nedostaju vam aplauzi publike. Ne možete uvijek biti u centru pažnje javnosti. Vaša nova poslovna konkurencija sve je glasnija i probitačnija.

Zdravlje Vaše zdravlje nije u optimalnom stanju. Potrebne su vam nove spoznaje o sebi. Postavljajte pitanja i tražite odgovore, i otkrit ćete put.

Snovi i vizije Znate li što to znači ako se suviše svađate? To znači da ne izlazite na kraj sa samim sobom. Tko se mnogo svađa, uvijek bi se trebao pitati u čemu griješi.

