Dnevni horoskop, Ovan, 30. i 31. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 30. i 31. 08. 2025.
Ljubav Poznata je stvar da teško primate kritike na vlastiti račun. Radi se o umišljenosti da ste savršeni. Dobro bi vam došlo malo više skromnosti.   

Posao Nedostaju vam aplauzi publike. Ne možete uvijek biti u centru pažnje javnosti. Vaša nova poslovna konkurencija sve je glasnija i probitačnija.  

Zdravlje Vaše zdravlje nije u optimalnom stanju. Potrebne su vam nove spoznaje o sebi. Postavljajte pitanja i tražite odgovore, i otkrit ćete put.      

Snovi i vizije Znate li što to znači ako se suviše svađate? To znači da ne izlazite na kraj sa samim sobom. Tko se mnogo svađa, uvijek bi se trebao pitati u čemu griješi.  

