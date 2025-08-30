Dnevni horoskop, Bik, 30. i 31. 08. 2025.

Ljubav Iznenadni susret s jednom osobom iz vaše ljubavne prošlosti, probudio je u vama strastvene osjećaje. Razne opcije opet postaju moguće.

Posao Promjene u radnom okružju ne mirišu na dobro, ali vaš položaj nije ugrožen. Poslodavac cijeni vašu ambicioznost. Ipak, ne pretjerujte s odvažnošću.

Zdravlje Planetarni tranziti i aspekti potenciraju pad energije kod većine Bikova. Vaši živci su napeti i preosjetljivi, a od živaca mnogo toga drugoga ovisi.

Snovi i vizije Pazite na razvoj karaktera onih koji su vam povjereni. Prilazite im s ljubavlju. Shvatite što je u njih od važnosti, kako ih razumjeti, u čemu moraju naučiti granice, od čega ih morate sačuvati i s čime suočiti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn