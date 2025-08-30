Dnevni horoskop, Strijelac, 30. i 31. 08. 2025.

Ljubav Jedna zanimljiva osoba rođena u znaku Vodenjaka privlačna je vašem srcu. Na istoj ste mentalnoj frekvenciji, i to je za početak najvažnije.

Posao Vaše radne obveze se gomilaju, a vi ne reagirate na odgovarajući način. Lagano ste se izgubili u cijeloj priči. Vaša koncentracija je slabašna.

Zdravlje Još vas nije zadesila ljetna alergija. Možda vas ovaj put preskoči. Besmislenost vam nije privlačna i zanimljiva. Imate vi pametnijeg posla.

Snovi i vizije Kao što morate otvoriti oči da bi mogli vidjeti, tako se morate otvoriti i prema najdubljim istinama da bi mogli vidjeti i shvatiti dublje uzročnosti.

