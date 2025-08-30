Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 30. i 31. 08. 2025.

Ljubav U ljubav vam se petljaju roditelji, a na to ste (oduvijek) alergični. Strastvenost zamagljuje vaše misli. Morate progovoriti trezveno i razumno.     

Posao Možda dobijete financijsku potporu iz neočekivanog izvora. Sve što dobijete, zaslužili ste. Ništa nije slučajno. Sve ima svoj dublji smisao i razlog.   

Zdravlje Pušite, pijete, živite brzo i stresno, muči vas egzistencijalna tjeskoba. Imate sve preduvjete za pogoršanje zdravlja. Reagirajte na vrijeme.     

Snovi i vizije Djelujte, ali ne budite pri tome zagrižljivi. Budite laki. Ne silite ništa. Idite u skladu s tijekom događaja. Uklopite se u događanja. To je dharma, ispravno djelovanje.  

