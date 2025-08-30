Dnevni horoskop, Škorpion, 30. i 31. 08. 2025.

Ljubav Slobodni Škorpioni intenzivno tragaju za novom ljubavi. Sve to ne znači da će lako ući u novu vezu. Materijalno obilje nije glavni uvjet za sreću.

Posao Inspirativno ste profitabilni. No, da ne bi bilo greške ili zabune, samo će jako vrijedni i ultra sposobni Škorpioni ostvariti veliki poslovni uspjeh!

Zdravlje Iscrpljuju vas stalni sukobi s onima koji su vam po mnogo čemu najbliži. U jutarnjim satima osjećati ćete se zdravije nego tijekom večeri.

Snovi i vizije Zahvalite svijetu, koji vam beskrajno mnogo daruje, koji vam neizrecivo vjerno služi. Pogledajte što vam pruža i odajte mu poštovanje. I razmislite sa svoje strane, što bi vi mogli učiniti za svijet.

