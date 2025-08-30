Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 30. i 31. 08. 2025.

Ljubav Trudite se oko njega ili nje, ali nedovoljno. Srušite zid straha koji razdvaja vaš unutarnji od vanjskog svijeta. Ljubav je put ka prosvjetljenju. 

Posao Vaša želja da postanete autoritet u poslu s kojim se bavite, nikada nije bila jače izražena. Imate veliku potporu od starijih i iskusnijih osoba.  

Zdravlje Razapeti ste između želja i mogućnosti. Nestrpljenje vam stvara probleme. Ne uživate u onome što imate, jer težite onome što nemate.  

Snovi i vizije Šutnja nastaje iz znanja o snazi riječi. Postoji vrijeme kada ta snaga treba teći iz vas, a postoji i drugo vrijeme, kada ona mora ostati u vama. Ako pobrkate ta vremena, snaga se gubi.   

Horoskop
