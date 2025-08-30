Dnevni horoskop, Lav, 30. i 31. 08. 2025.

Ljubav Vremena se mijenjaju i sada vas smetaju njegove ili njezine mane koje su vam nekada bile drage i simpatične. Previd zna biti nezgodna stvar.

Posao Svjesni ste potrebe za dodatnom edukacijom, ali i dalje vam je teško pokrenuti se u pravom smjeru. Uspješno ćete se energetski odblokirati!

Zdravlje Planetarni utjecaji potenciraju kod svih Lavova određeni pritisak. Ako se spotaknete i padnete, brzo ćete se oporaviti. Izrazito ste elastični.

Snovi i vizije Pokušajte najprije razumjeti i voljeti ono što želite promijeniti. Uvijek najprije razmislite koji je najjednostavniji put, koji će aktivirati najmanje snaga otpora.

