Sve je rekla u jednoj rečenici: Kći Katie Price prokomentirala majčinu četvrtu udaju

Princess Andre (18), kći britanske starlete Katie Price (47) i pjevača Petera Andrea (52), osvrnula se na novi brak svoje majke s Leejem Andrewsom.

Naime, Katie je nedavno iznenadila javnost viješću da se udala četvrti put, ovoga puta za poduzetnika koji se u međuvremenu našao u fokusu medija zbog spornih detalja iz poslovnog života. Princess se o svemu dugo nije javno izjašnjavala, no sada je odlučila podijeliti svoje viđenje situacije.

„Luda je, ali to je moja mama… Ako je ona sretna, onda sam i ja“, rekla je u razgovoru za The Sun, pritom otkrivši da novog očuha još uvijek nije upoznala.

„Ne, još nisam upoznala Leeja. Vidjela sam mamu nakon vjenčanja, ali njega nisam“, dodala je.

Oprezna zbog majčinih veza

Mlada influencerica ranije je govorila i o tome kako je majčin ljubavni život utjecao na njezin pogled na veze. Prisjetila se da je tijekom odrastanja svjedočila brojnim razočaranjima.

„Mama mi je najbolji primjer. Toliko ju je ljudi povrijedilo, a gledati to dok odrastaš stvarno ti otvori oči o ljudima“, objasnila je. Upravo zato, priznaje, danas je opreznija kada je riječ o vlastitim emotivnim odnosima, iako joj veza njezina oca Petera s Emily MacDonagh vraća vjeru u ljubav.

„Zbog toga sam oprezna. Ali kad vidim tatu i Emily, vjerujem da prava ljubav ipak postoji“, poručila je.

Pomirenje nakon dugi niz godina

Dotaknula se i nedavnog pomirenja svojih roditelja nakon godina napetih odnosa. Kaže da joj je iznimno drago što su danas u korektnijim odnosima jer to, kako ističe, znatno olakšava svakodnevicu njoj i bratu Junioru. Price i Andre ranije ovog mjeseca javno su potvrdili da su odlučili ostaviti sukobe iza sebe i pokušati osigurati „mirno i podržavajuće okruženje“ za svoju djecu.

Foto: Phil Loftus/Capital pictures/Profimedia

Foto: Steve Maisey/Avalon/Profimedia

Podsjetimo, Katie Price i Peter Andre vjenčali su se 2005., ubrzo nakon što su se upoznali u realityju I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!. U braku su dobili dvoje djece, a razveli su se 2009. godine. Nakon dugog razdoblja zategnutih odnosa nedavno su poručili da su napokon riješili nesuglasice, a njihova zajednička objava bila je prva javna interakcija bivših supružnika nakon 16 godina.

U poruci su naglasili kako žele „zatvoriti vrata prošlosti i okrenuti se pozitivnijem poglavlju“, s fokusom na stabilnost i dobrobit svoje djece.