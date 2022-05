Rebekah Vardy izjavila je da duboko žali zbog neugodnih osobnih primjedbi o Peteru Andreu u jednom novinskom intervjuu, a povod toga je suđenje za klevetu “Wagatha Christie” protiv Coleen Rooney od više milijuna funti.

Nije štedjela riječi za opis 'alatke'

Naime, Rebekah Vardy, supruga napadača Leicester Cityja Jamieja Vardyja, u jednom je intervjuu iz 2004. godine otkrila kakav joj je bio seks s pop zvijezdom Peterom Andreom. Tada je Rebekah otkrila da Peter ima mali penis koji je nalik "minijaturnoj kobasici".

Nakon što je to saznao iz medija, ljutiti Andre na Instagramu je napisao: "Znate li koliko mi je teško nastaviti samo gristi usnu u ovoj situaciji? Ali evo kako ja gledam na to, većina ljudi vidjela je kako se žir pretvorio u hrast u džungli pa mislim da sam ok. Barem je sada priznala da to nije bila istina. I da je bila prisiljena to reći."

'Ponosan sam na njega'

Međutim, tada je priča tek zagolicala maštu mnogih, najnovije informacije tvrde da Andre inzistira na tome da je njegov penis velik punih 20 centimetara, a usporedio ga je sa "Sky+ daljinskim upravljačem".

U intervjuu za magazin OK! 2007., dok je još bio u braku sa starletom Katie Price, Andre je rekao: "Ponosan sam na njega! Veličine je Sky daljinskog upravljača, izmjerio sam ga."

"Veličine Sky+ one daljinskog, onog sa sivim dijelovima. Taj je veći od normalnog daljinskog upravljača", dodala je bivša supruga, prenosi Daily Mail.

Podsjetimo, na pitanje odvjetnika poštuje li privatnost drugih ljudi, Vardy je na sudu odgovorila: "Da, poštujem." Odvjetnik je zatim upitao Vardy je li davanje ovog intervjua također izražavanje poštovanja prema Andreu.

"Bivši me suprug natjerao da to učinim. To je nešto zbog čega duboko žalim… Nije lijepo to pročitati i razumijem zašto to sada koristite. Ovo je baš prljavo, ali i je i tim gospođe Rooney također iznosio prljavštine o meni", odgovorila je Vardy i dodala i za sve okrivila trenutno "drukčije okolnosti".